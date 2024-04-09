За минувшие сутки в Башкирии стало известно о 10 новых случаях подтоплений

За сутки в Центр обработки
вызовов Системы-112 поступило 10 сообщений о подтоплениях. По данным
пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, всего за весь период половодья поступило
850 таких сообщений.
По состоянию на утро 9
апреля максимальные уровни воды зафиксированы:
- на реке Белой в селе
Бугульчан Куюргазинского района (+65 см), текущий уровень 342 см, выход на
пойму при 447 см;
- на реке Ай в селе
Большеустьикинское Мечетлинского (+61 см), текущий уровень 510 см. Река вышла
на пойму, но до неблагоприятного уровня реки остается еще 4 метра;
- на реке Уфе в районе
микрорайона Шакша (+56 см), текущий уровень 345 см, выход на пойму при 830 см;
- на реке Белой возле
деревни Верхнебиккузино Кугарчинского района (+51 см), текущий уровень 335 см,
выход на пойму при 500 см;
- на реке Белой возле
Монумента дружбы в Уфе (+43 см), текущий уровень 441 см, выход на пойму при 600
см.
На контроле регионального
МЧС находятся 39 случаев подтоплений в 19 муниципальных образованиях. Всего
подтоплены 15 автодорог, 12 низководных мостов, 117 придомовых территорий, 1056
садовых участков и 86 садовых домиков.
Фото: госкомитет РБ по ЧС