За минувшие сутки в Башкирии стало известно о 10 новых случаях подтоплений

За сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило 10 сообщений о подтоплениях. По данным пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС, всего за весь период половодья поступило 850 таких сообщений.  

Фото №1 - За минувшие сутки в Башкирии стало известно о 10 новых случаях подтоплений

По состоянию на утро 9 апреля максимальные уровни воды зафиксированы:

  • на реке Белой в селе Бугульчан Куюргазинского района (+65 см), текущий уровень 342 см, выход на пойму при 447 см;
  • на реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского (+61 см), текущий уровень 510 см. Река вышла на пойму, но до неблагоприятного уровня реки остается еще 4 метра;
  • на реке Уфе в районе микрорайона Шакша (+56 см), текущий уровень 345 см, выход на пойму при 830 см;
  • на реке Белой возле деревни Верхнебиккузино Кугарчинского района (+51 см), текущий уровень 335 см, выход на пойму при 500 см;
  • на реке Белой возле Монумента дружбы в Уфе (+43 см), текущий уровень 441 см, выход на пойму при 600 см.

На контроле регионального МЧС находятся 39 случаев подтоплений в 19 муниципальных образованиях. Всего подтоплены 15 автодорог, 12 низководных мостов, 117 придомовых территорий, 1056 садовых участков и 86 садовых домиков.

Фото: госкомитет РБ по ЧС

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