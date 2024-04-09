В Уфе в ночном пожаре пострадали две женщины и подросток

В двухкомнатной квартире по улице Суворова загорелось домашнее имущество. Согласно информации пресс-службы МЧС по Башкирии, прибывшие на место пожарные незамедлительно приступили к эвакуации жильцов.

Фото №1 - В Уфе в ночном пожаре пострадали две женщины и подросток

Сначала для спасения 9 человек они использовали ручные пожарные лестницы и спасательные устройства. Затем на свежий воздух из задымленных помещений вывели еще 7 человек, в том числе двоих детей. Самостоятельно эвакуировались 15 человек.  

Фото №2 - В Уфе в ночном пожаре пострадали две женщины и подросток

В числе пострадавших – две женщины 70 и 44 лет, а также 15-летний подросток. С травмами и ожогами их доставили в стационар.   

Причины и обстоятельства пожара установит дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС по РБ

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