В Башкирии внесут изменения в закон о тишине и покое

Стало известно, что в депутаты Башкирии намерены ввести изменения в закон о тишине и покое. В апреле пересмотрят проект закона.
Так, отдельно будут пересмотрены положения, связанные с проведением спортивных и других игр в ночное время. Сейчас в жилых зонах ночью запрещено использовать звукоусиливающие устройства, свистки, также запрещено кричать.
При этом сами по себе шумные игры под действия закона не попадают. Фактически игроки нарушают тишину и мешают людям отдыхать. Законопроект устраняет этот пробел и запрещает проводить по ночам такие игры.
Исключение сделано лишь для массовых мероприятий, организуемых по решению или с согласия органов государственной власти или органов местного самоуправления. В соответствии с законом «Об обеспечении покоя граждан и тишины» под ночным временем понимается период времени в будни с 23:00 до 07:00, в выходные и праздничные нерабочие дни – с 23:00 до 09:00.