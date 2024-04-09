В Башкирии внесут изменения в закон о тишине и покое

Исключение сделано лишь для массовых мероприятий, организуемых по решению или с согласия органов государственной власти или органов местного самоуправления. В соответствии с законом «Об обеспечении покоя граждан и тишины» под ночным временем понимается период времени в будни с 23:00 до 07:00, в выходные и праздничные нерабочие дни – с 23:00 до 09:00.