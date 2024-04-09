В Башкирии угрозы загрязнения воды из-за паводка нет – Роспотребнадзор

Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора сообщили, что в настоящее время угрозы загрязнения источников питьевой воды из-за паводка в Башкирии нет – ситуация стабильная.

Как отметили в ведомстве, за период с 25 марта по 8 апреля в Центре гигиены и эпидемиологии проведены анализы более 1700 проб питьевой воды. Их отбирали из источников и систем центрального водоснабжения.

Согласно результатам исследований, в некоторых пробах выявлены несоответствия качества воды по мутности и жесткости.