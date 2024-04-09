В Уфе остановили 9 нетрезвых водителей

В Уфе продолжают следить за безопасностью на дорогах. Так, за последние сутки инспекторы ГИБДД задержали 9 водителей в состоянии опьянения.
Всего было зафиксировано 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали два человека. Было пресечено 386 нарушений правил дорожного движения: 64 — нарушения правил применения ремней безопасности; 55 — несоблюдение требований дорожных знаков, разметки; 33 — невыполнения требования уступить дорогу пешеходам; 12 — нарушений правил перевозки детей-пассажиров; 51 — нарушение требований ПДД пешеходами.