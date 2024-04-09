Участник СВО из Башкирии спас жизни 36 наших бойцов

Бойца СВО зовут Даниэль, его позывной – «Счастливый», рассказывает корреспондент ишимбайского издания «Восход» Асия Муратова.

Такой позывной ему дали из-за его улыбки. Даже в школе, когда вызывали к директору, он всегда улыбался. Люди удивлялись: «Вот у него счастливая улыбка!».

Срочную службу Даниэль не проходил. Зато в Казани занимался различными видами спорта. Потом прошел школу «Ахмата», в зоне спецоперации руководил эвакуацией раненых, обеспечивал их сопровождение. За три месяца «Счастливому» удалось спасти жизни 36 наших бойцов.

Военнослужащий участвовал в боях под Белогоровкой и Марьинкой, награжден медалью «За боевые заслуги» Луганской Народной Республики.

Сегодня Даниэль в различных учебных заведениях и в приемных военкоматов обучает молодежь основам медицины. Кроме того, он развивает военно-патриотическое движение «Родина», так как, по его мнению, патриотическое воспитание играет особую роль. Особенно сегодня.

А мы напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.