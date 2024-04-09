Волонтёры Уфы, которые ищут пропавших подростков, выступили с предостережением

В Уфе продолжаются поиски двух пропавших подростков – 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.

Фото №1 - Волонтёры Уфы, которые ищут пропавших подростков, выступили с предостережением

Сегодня, 9 апреля, волонтёры, которые занимаются поисками ребят, выступили с предостережением. Из-за таяния льдов была приостановлена работа водолазной группы, однако была усилена группа наблюдения. Поисковики добавили новые пункты по течению реки.

Паводок – это опасная вещь. Мы настоятельно призываем всех не выходить на поиски самостоятельно и не предпринимать никаких действий без согласования со спасательными службами. Это опасно для жизни! 

волонтёры поисково-спасательной организации «БашРегионСпас»

Напомним, ребят ищут уже 11 дней. Подростки ушли из дома 30 марта на прогулку. С тех пор их местоположение неизвестно, однако на берегу реки Белой были найдены рюкзаки школьников, а во льдах сапог.

Фото: «Лиза Алерт Башкортостан». 

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