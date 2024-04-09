Волонтёры Уфы, которые ищут пропавших подростков, выступили с предостережением

В Уфе продолжаются поиски двух пропавших подростков – 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова.
Сегодня, 9 апреля, волонтёры, которые занимаются поисками ребят, выступили с предостережением. Из-за таяния льдов была приостановлена работа водолазной группы, однако была усилена группа наблюдения. Поисковики добавили новые пункты по течению реки.
Напомним, ребят ищут уже 11 дней. Подростки ушли из дома 30 марта на прогулку. С тех пор их местоположение неизвестно, однако на берегу реки Белой были найдены рюкзаки школьников, а во льдах сапог.
Фото: «Лиза Алерт Башкортостан».