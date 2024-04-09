В Башкирии прошёл конкурс среди исполнителей на национальных инструментах

В Аургазинском районе состоялся конкурс исполнителей на национальных инструментах. Его посвятили памяти земляков. Культурное мероприятие проходило в этом году во второй раз. Приехали музыканты Гафурийского и Альшеевского районов. Организаторы планируют выйти на республиканский уровень и расширить географию участников.

Конкурс провели среди самодеятельных кураистов-солистов, кубызистов, домбристов в двух возрастных категориях — от 12 до 17 лет и старше, а также ансамблей. Протяжную, маршевую или плясовую — исполняли по два произведения. Выступления оценивало компетентное жюри.