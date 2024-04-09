В Уфе водитель такси, работавший без лицензии, сбил школьницу

Накануне в Уфе во дворе дома №107/1 по улице Мингажева водитель такси на автомобиле «Киа Рио» наехал на 13-летнюю девочку. По информации пресс-службы ГИБДД Уфы, ребенка пришлось госпитализировать из-за травмы ноги.

Фото №1 - В Уфе водитель такси, работавший без лицензии, сбил школьницу

После оказания необходимой медицинской помощи подростка отпустили домой.

В процессе оформления протокола ДТП автоинспекторы выяснили, что водитель занимался пассажирскими перевозками без специального разрешения. Кроме того, у него не было диагностической карты.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы.

Фото: пресс-служба ОГИБДД по Уфе

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