В Уфе водитель такси, работавший без лицензии, сбил школьницу

Накануне в Уфе во дворе дома №107/1 по улице Мингажева водитель такси на автомобиле «Киа Рио» наехал на 13-летнюю девочку. По информации пресс-службы ГИБДД Уфы, ребенка пришлось госпитализировать из-за травмы ноги.

В процессе оформления протокола ДТП автоинспекторы выяснили, что водитель занимался пассажирскими перевозками без специального разрешения. Кроме того, у него не было диагностической карты.