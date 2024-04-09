В Башкирии полицейские Югры задержали интернет-мошенника

Задержанный – житель Стерлитамака, 1979 года рождения. По версии следствия, в 2018 году подозреваемый создал интернет-магазин оружия и аксессуаров, куда выкладывал скаченные из Сети фотографии оружия, а стоимость за товар устанавливал на 30% ниже рыночной.

Потенциальный покупатель оставлял на этом сайте свою заявку, выбрав определенную позицию на сайте. Потом отправлял свои персональные данные и номер телефона. Спустя время, подозреваемый созванивался с ним с предложением внести предоплату и обещая отправить заказ транспортной компанией. Как только деньги попадали на его счет, мошенник выкидывал сим-карту, с которой звонил.

Общее количество обманутых – не менее 30 человек.

По месту его жительства изъята компьютерная техника, сим-карты, телефоны и банковские карты.