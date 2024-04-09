За сутки в Башкирии вода отступила от трех жилых домов

За сутки в Башкортостане вода отступила от трех жилых домов. По данным республиканского управления МЧС России, сейчас в зоне подтопления почти 120 придомовых участков. Кроме того, вода захватила почти 90 садовых домов и более тысячи участков в СНТ.
6 человек продолжают находиться в пункте временного размещения в Давлеканово. Также пока вода не отступает с 15 участков дорог и 12 низководных мостов. Мониторинг паводковой обстановки идет круглосуточно, в том числе и при помощи беспилотных летательных аппаратов.