Главбух уфимского ресторана перевела аферистам 7 млн рублей со счета предприятия

В Уфе главный бухгалтер одного из ресторанов может стать фигурантом уголовного дела. Как выяснилось, 67-летняя сотрудница, пообщавшись с мошенниками, перевела им 7 млн рублей со счета предприятия.  

Фото №1 - Главбух уфимского ресторана перевела аферистам 7 млн рублей со счета предприятия

Об этом рассказал министр внутренних дел Башкирии Александр Прядко в ходе оперативного совещания в администрации столицы.

По его словам, бухгалтеру аферисты позвонили через мессенджер и представили сотрудниками федеральной службы по финансовому мониторингу и правоохранительных органов. В процессе общения они убедили женщину перевести деньги на «безопасный счет». Она перечислила им более 600 тысяч рублей кредитных средств, более 120 тысяч собственных сбережений и 7 млн рублей со счета ресторана.

Главный бухгалтер, человек, который понимает, каким образом и по каким счетам должны проходить деньги, сняла их со счета предприятия. При всем моем уважении, я буду это рассматривать, если органы прокуратуры не пресекут, что в ее действиях усматриваются признаки преступления, как присвоение или растрата.

Александр Прядко, министр внутренних дел Башкирии

Александр Прядко также отметил, что всего за минувшие сутки жители Башкирии перевели на счета мошенников 18 млн рублей. 

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