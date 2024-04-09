Главбух уфимского ресторана перевела аферистам 7 млн рублей со счета предприятия

Главный бухгалтер, человек, который понимает, каким образом и по каким счетам должны проходить деньги, сняла их со счета предприятия. При всем моем уважении, я буду это рассматривать, если органы прокуратуры не пресекут, что в ее действиях усматриваются признаки преступления, как присвоение или растрата.

Александр Прядко, министр внутренних дел Башкирии