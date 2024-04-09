Главбух уфимского ресторана перевела аферистам 7 млн рублей со счета предприятия

В Уфе главный бухгалтер одного из ресторанов может стать фигурантом уголовного дела. Как выяснилось, 67-летняя сотрудница, пообщавшись с мошенниками, перевела им 7 млн рублей со счета предприятия.
Об этом рассказал министр внутренних дел Башкирии Александр Прядко в ходе оперативного совещания в администрации столицы.
По его словам, бухгалтеру аферисты позвонили через мессенджер и представили сотрудниками федеральной службы по финансовому мониторингу и правоохранительных органов. В процессе общения они убедили женщину перевести деньги на «безопасный счет». Она перечислила им более 600 тысяч рублей кредитных средств, более 120 тысяч собственных сбережений и 7 млн рублей со счета ресторана.
Александр Прядко также отметил, что всего за минувшие сутки жители Башкирии перевели на счета мошенников 18 млн рублей.