В Уфе драка из-за ревности закончилась стрельбой

Оказалось, пострадавший вступил в конфликт из-за ревности. В конце прошлого года мужчина расстался с подругой, но не терял надежду помириться с ней. В злополучный день он случайно увидел девушку, проезжая по улице Заки Валиди. При этом девушка была рядом с неизвестным мужчиной. Бывший возлюбленный начал оскорблять несчастную. Девушка попыталась уйти с места конфликта, однако на светофоре ревнивец остановил её. Тогда вспыхнула ссора между мужчинами, которая переросла в драку. Новый спутник девушки достал травматический пистолет и совершил несколько выстрелов.