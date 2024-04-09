В Башкирии прошла аттестация туристических гидов

С 1 июля в России экскурсоводы должны иметь сертификат нового образца. В Уфе в Минтуризме прошла аттестация гидов. Абитуриентам нужно было блеснуть знаниями о достопримечательностях республики и продемонстрировать ораторские способности. На экзамен собрались экскурсоводы со всей республики.

Всё как на настоящем экзамене. Аттестационная комиссия, билеты и абитуриент, который должен продемонстрировать свои знания. Только вот формат не совсем обычный. Помимо фактов о достопримечательностях республики и туристических маршрутах, экскурсоводам необходимо было заинтересовать своего слушателя. Чем и отличается хороший гид.

А вот чтобы пойти первым, нужно набраться смелости. Ведь некоторые вопросы, касающиеся туризма, в том числе истории и культуры, могут быть с подвохом.

Аттестованный экскурсовод получит специальный, так называемый паспорт. Документ уже прошел федеральную государственную регистрацию. Отныне экскурсоводы обязаны будут носить нагрудные знаки.

Башкортостан как Евразийский центр в последние годы представляет интерес для многих стран. В настоящее время на территории республики работают более 250 экскурсоводов.