В Башкирии мужчина скончался во время ночной рыбалки

Сегодня в экстренные службы Башкирии обратилась женщина. Она сообщила, что накануне вечером ее 69-летний супруг ушел рыбачить на реку Быстрый Танып в деревне Василово Калтасинского района. Однако обратно он не вернулся.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по республике, женщина отправилась на самостоятельные поиски мужа на место рыбалки. Там она обнаружила его вещи.

Позже без признаков жизни мужчину нашли в воде. Неравнодушные граждане помогли достать тело на берег.

Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия.

В ведомстве призывают жителей республики отказаться от рыбалки в темное время суток.