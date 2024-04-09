«Красная гвоздика» никогда не завянет: в среду в Уфе стартует Всероссийская акция в поддержку участников СВО и ветеранов боевых действий. Мероприятие организует ежегодно фонд «Память поколений». В этом году к волонтёрам приехали участники проекта из Новосибирска. Также задействованы амбассадоры международной премии «Мы вместе» и послы федеральной программы «Молоды душой».

«Серебряные» волонтеры выдвинули проект «Музей в чемодане» в целях сохранения истории страны. В период акции в парках города будут раздавать значки за пожертвования. До 22 июня любой желающий сможет внести свой вклад в доброе дело. Благодаря программе за последние 6 лет в России собрано свыше 44 миллионов рублей, которые направлены на медицинскую помощь 565 ветеранам.