В Уфе прошёл турнир по каратэ памяти Ильяса Ишбаева

В Уфе прошёл открытый городской турнир по каратэ памяти Ильяса Ишбаева. В соревнованиях приняли участие 280 каратистов из 11 спортивных клубов региона. Об успехах и планах лучших спортсменов Башкортостана, а также о том, как связаны театр и карате, расскажем в следующем сюжете.
Слёзы и радость от победы. Этого всегда в достатке на детских турнирах по каратэ. Аделия Валиева одержала свою первую победу на соревнованиях. Девочка занимается каратэ уже 2,5 года, но до золота до этого ни разу не добиралась. В финале одержала уверенную победу, как считает сама спортсменка, в первую очередь, из-за подсказок тренера.
Из-за открытого статуса соревнований в Уфу приехали представители других городов. Например, Андрей Битунов привёз из Белорецка небольшую команду, которая регулярно завоёвывает медали на турнирах любого уровня. Любопытно, что сам наставник помимо каратэ занимается театральной деятельностью.
Всего соревнования собрали 280 каратистов из 11 спортивных клубов региона. Лучших выявляли и самые юные спортсмены в возрасте 6–7 лет. Для них турнир — возможность получить соревновательный опыт и попробовать свои силы.
Младшие ребята готовятся к чемпионату города, который будет посвящён Дню Победы в мае. Более опытные и мастеровитые каратисты, входящие в сборную республики, отправятся в Казань на всероссийские соревнования. Кубок Ак Барса состоится в начале апреля.