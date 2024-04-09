В Уфе прошёл турнир по каратэ памяти Ильяса Ишбаева

В Уфе прошёл открытый городской турнир по каратэ памяти Ильяса Ишбаева. В соревнованиях приняли участие 280 каратистов из 11 спортивных клубов региона. Об успехах и планах лучших спортсменов Башкортостана, а также о том, как связаны театр и карате, расскажем в следующем сюжете.

Слёзы и радость от победы. Этого всегда в достатке на детских турнирах по каратэ. Аделия Валиева одержала свою первую победу на соревнованиях. Девочка занимается каратэ уже 2,5 года, но до золота до этого ни разу не добиралась. В финале одержала уверенную победу, как считает сама спортсменка, в первую очередь, из-за подсказок тренера.

Учат научиться себя контролировать и не психовать, когда ты не можешь выиграть бой, поединок, у тебя осталось 10 сек., нравится, что ты можешь сдавать на Кью, и мне самой нравится. Аделия Валиева, победитель кубка Уфы по каратэ

Из-за открытого статуса соревнований в Уфу приехали представители других городов. Например, Андрей Битунов привёз из Белорецка небольшую команду, которая регулярно завоёвывает медали на турнирах любого уровня. Любопытно, что сам наставник помимо каратэ занимается театральной деятельностью.

Изначально я с 14 лет посещал театральную студию, пришел не из карате в театр, а наоборот, мне не хватало физического труда, видимо. Первое время удавалось совмещать, сейчас клуб развивается, детей становится всё больше, я больше дал уклон на спорт, пока я приостановил деятельность театра, но в будущем постараюсь вернуться. Андрей Битунов, тренер по каратэ

Всего соревнования собрали 280 каратистов из 11 спортивных клубов региона. Лучших выявляли и самые юные спортсмены в возрасте 6–7 лет. Для них турнир — возможность получить соревновательный опыт и попробовать свои силы.

Цель — почтить память нашего воспитанника, коллеги, товарища по команде, башкирского спортсмена Ишбаева Ильяса, помимо этого есть спортивные цели — подготовка команд к участиям во всероссийских соревнованиях. Альберт Тамимдаров, председатель федерации каратэ города Уфы