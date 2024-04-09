Владимир Путин в Кремле провел встречу с Радием Хабировым

В Кремле началась рабочая встреча Президента России Владимира Путина и Главы Башкирии Радий Хабирова. Во время встречи руководитель региона доложил главе государства о текущем положении дел в республике.
Кроме того, поднимались вопросы социально-экономического развития Башкирии.
В ходе общения Владимир Путин акцентировал внимание на вопросах привлечения инвестиций, развития промышленности, жилищного строительства. Особое внимание было уделено мерам поддержки участников спецоперации.
Также обсуждался вопрос взаимодействия Башкирии с Беларусью и Казахстаном.
Владимир Путин заинтересовался практикой нашей республики по проведению инвестчасов.
Фото: кремлин.ру