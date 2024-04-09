Глава Башкирии рассказал Владимиру Путину о службе воинов из Башкирии в зоне СВО

Бойцы из Башкирии достойно выполняют свой воинский долг в зоне проведения спецоперации. Об этом Радий Хабиров доложил сегодня Владимиру Путину во время рабочей встречи.

Руководитель республики рассказал о том, что в регионе сформированы башкирские батальоны и мотострелковый полк «Башкортостан». Глава Башкирии акцентировал внимание на работе специалистов из нашей республики, которые восстанавливают инфраструктуру в Луганской Народной Республике.

Так, в городе Красный Луч продолжает работать асфальтобетонный завод, который привезли на новую территорию из нашего региона и смонтировали летом 2022 года.

Радий Хабиров подробно остановился на вопросе нахождения в зоне спецоперации духовных наставников наших воинов: Хамза-хазрата и отца Виктора. Он особо подчеркнул, что на передовой плечом к плечу служат бойцы всех национальностей и совместными усилиями они приближают Победу.

Также Глава Башкирии показал Владимиру Путину картину уфимского художника Александра Скорнякова «Молись, брат, я прикрою».