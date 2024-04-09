Радий Хабиров доложил главе государства об успехах системы высшего образования

<…>Когда с Вами встречался ещё в 2019 году, как раз просил поддержки в части именно университетов. Мы реализовали. У нас три вуза в программе «Приоритет», лаборатории, молодёжные и мегалаборатории. Во всех рейтингах система высшего образования очень неплохо смотрится, и молодёжь пошла. Мы сделали программу именно для студентов, аспирантов и молодых преподавателей, выделяем 200 млн рублей в год для стажировки или улучшения жилищных условий: оплаты первой части ипотеки или аренды жилья.

Радий Хабиров, Глава Башкирии