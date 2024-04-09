Радий Хабиров доложил главе государства об успехах системы высшего образования

За последнюю пятилетку система высшего образования в Башкирии получила мощный толчок. Сегодня вузы региона в различных рейтингах показывают хороший результат. Об этом Радий Хабиров рассказал Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

Фото №1 - Радий Хабиров доложил главе государства об успехах системы высшего образования

Он отметил, что успешное развитие стало возможным благодаря тому, что республика принимает участие в федеральной программе «Приоритет», а также строительству Межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.

Руководитель региона подчеркнул, что завершена первая очередь строительства кампуса, в котором уже работают три вуза. В ближайшие сроки запланирован старт строительства еще большего объекта с семью башнями.  

<…>Когда с Вами встречался ещё в 2019 году, как раз просил поддержки в части именно университетов. Мы реализовали. У нас три вуза в программе «Приоритет», лаборатории, молодёжные и мегалаборатории. Во всех рейтингах система высшего образования очень неплохо смотрится, и молодёжь пошла. Мы сделали программу именно для студентов, аспирантов и молодых преподавателей, выделяем 200 млн рублей в год для стажировки или улучшения жилищных условий: оплаты первой части ипотеки или аренды жилья.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

фото: социальные сети 

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