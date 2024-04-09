В Башкирии собирают помощь затопленному городу Орск

В курултае предложили перечень принадлежностей, в которых нуждаются пострадавшие люди: лодки с мотором; кровать; раскладушка; матрасы; подушки; одеяло; постельное белье; одежда для взрослых и детей; обувь для взрослых и детей; одноразовая посуда; дезинфицирующие средства; корма для животных (кошек, собак).