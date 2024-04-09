В Башкирии собирают помощь затопленному городу Орск

В Оренбургской области чрезвычайная ситуация. Из-за прорыва дамбы на реке Уральск затопило город Орск. Башкирия не осталась в стороне и намерена поддержать соседний регион.
Жителей города эвакуировали. Многие лишились имущества, крова. Также горожане госпитализированы с травмами и отравлением.
В курултае предложили перечень принадлежностей, в которых нуждаются пострадавшие люди: лодки с мотором; кровать; раскладушка; матрасы; подушки; одеяло; постельное белье; одежда для взрослых и детей; обувь для взрослых и детей; одноразовая посуда; дезинфицирующие средства; корма для животных (кошек, собак).
В Уфе сбор помощи будет организован в офисе Всемирного курултая башкир по адресу: ул. Революционная, д. 43, телефон: 8 (347) 246-31-62.
Курултаи башкир районов республики организуют сбор помощи на своих площадках, затем сбор пройдет в Уфе. Собранная помощь общим обозом будет отправлена в Орск, сообщили в курултае.