В Башкирии собирают помощь затопленному городу Орск

В Оренбургской области чрезвычайная ситуация. Из-за прорыва дамбы на реке Уральск затопило город Орск. Башкирия не осталась в стороне и намерена поддержать соседний регион.

Фото №1 - В Башкирии собирают помощь затопленному городу Орск

Жителей города эвакуировали. Многие лишились имущества, крова. Также горожане госпитализированы с травмами и отравлением.

У нас сложились тесные культурно-общественные связи с курултаем башкир Оренбургской области, с нашими соотечественниками. Посоветовавшись, мы незамедлительно приняли решение организовать сбор помощи жителям Орска. 

пресс-служба Всемирного курултая башкир.

В курултае предложили перечень принадлежностей, в которых нуждаются пострадавшие люди: лодки с мотором; кровать; раскладушка; матрасы; подушки; одеяло; постельное белье; одежда для взрослых и детей; обувь для взрослых и детей; одноразовая посуда; дезинфицирующие средства; корма для животных (кошек, собак).

В Уфе сбор помощи будет организован в офисе Всемирного курултая башкир по адресу: ул. Революционная, д. 43, телефон: 8 (347) 246-31-62.

Курултаи башкир районов республики организуют сбор помощи на своих площадках, затем сбор пройдет в Уфе. Собранная помощь общим обозом будет отправлена в Орск, сообщили в курултае.

Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ