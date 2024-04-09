В Уфе изменился адрес штаба по поиску пропавших мальчиков Павла Паличева и Дамира Адигамова. Теперь он располагается на Шафиева, 12/2 (напротив Жилого Комплекса «Шервуд», нужно пройти в ворота и далее следовать указателям). Штаб будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00.

Школьники пропали в лесном массиве на улице Шафиева, в районе 6-й пристани Уфы. Водолазные работы пока приостановили из-за паводка, на суше поиски продолжаются. Скоро прибудут еще поисковики из других регионов. Но нужны еще добровольцы старше 18 лет, которые готовы помочь в поисках пропавших подростков.