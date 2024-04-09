В Башкирии может затопить дорогу до уфимского посёлка

Под воду может уйти дорога до уфимского поселка. Козарез расположен на естественном полуострове. Попасть туда можно по единственной дороге, через которую и происходит перелив. Сейчас уровень воды около 4,5 м, а начинает подтапливать этот участок при шести метрах.
Перевозка населения по затопленному участку осуществляется по графику техникой повышенной проходимости. При подъеме уровня воды в реке Белая до 7 метров дорогу перекроют, для переправы воспользуются теплоходом. Также на территории Ленинского района может затопить Нижегородку и поселковую часть Затона.