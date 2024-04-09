Эксперты рассказали о роли Радия Хабирова в развитии Башкирии

С 2015 года Благовещенск был моногородом, и только с 2019 года стал ТОСЭР при Радии Фаритовиче. В 2020 году мы были первыми, кто в России получил полный спектр ОКВЭДов, – это позволило нам привлечь дополнительные инвестиции.

Олег Голов, сенатор Российской Федерации от Республики Башкортостан