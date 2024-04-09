Эксперты рассказали о роли Радия Хабирова в развитии Башкирии

Приезды главы республики на передовую много значат для бойцов. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал Хамза-хазрат. Вместе с отцом Виктором он практически уже два года находится в зоне специальной военной операции, поддерживая военнослужащих порой с риском для жизни.

Роль Главы Республики Башкортостан Радия Фаритовича Хабирова — огромная. Он практически главнокомандующий башкирских войск — это не будет преувеличением. Огромную роль играет его присутствие, когда он приезжает, у бойцов поднимается дух. Приезжая на передовую, глава республики каждый раз рискует своей жизнью.

Хамза-хазрат

После присвоения Благовещенску статуса территории опережающей социально-экономического развития в городе появились 13 новых предприятий, сейчас строится крупнейший логистический центр «Озон» площадью 96 тысяч квадратных метров, вложено более 3 миллиардов рублей, но вливаний будет в 6 раз больше, планируется создать четыре с половиной тысячи. Благодаря этим инвестициям город преодолеет экономические кризисы.

С 2015 года Благовещенск был моногородом, и только с 2019 года стал ТОСЭР при Радии Фаритовиче. В 2020 году мы были первыми, кто в России получил полный спектр ОКВЭДов, – это позволило нам привлечь дополнительные инвестиции.

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