Владимир Путин поддержал выдвижение Радия Хабирова на второй срок

В Кремле состоялась рабочая встреча Президента России и руководителя республики. Радий Хабиров подготовил детальный доклад главе государства о развитии региона и достижениях за последние 5 лет. Речь шла и об экономике, развитии аграрного сектора, строительства, социальной сферы, науки и образования. Кроме того, в ходе встречи обсудили и тему специальной военной операции и тех мерах поддержки, которые Башкортостан оказывает военнослужащим и их семьям.

Первое, на что обратил внимание Владимир Путин, — это инвестпроекты региона. Башкортостан активно развивается в этом направлении. В первую очередь, это промышленность. К примеру, БСК до 2030 года вложит порядка 100 млрд в развитие. В регионе работает особая экономическая зона «Алга», где компании получают особую поддержку и помощь властей.

Есть и несколько территорий опережающего социально-экономического развития. И это привлекло внимание к республике, дав новый импульс самым разным сферам. Башкортостан стал всё выше подниматься в национальном рейтинге состояния инвестклимата, заняв в прошлом году впервые на 4-ю строчку.

Мы все преференциальные меры приняли. У нас пять территорий социально-экономического развития, особая экономическая зона, поэтому все идут. Владимир Владимирович, мы не только крупным предприятиям даём шанс, мы даём шанс даже малым предприятиям. Таким образом настроили, что для нас в республике инвестор сейчас — это главный человек, потому что за ним идут деньги, за ним идут рабочие места и в целом развитие экономики. Поэтому мы очень много этому уделяем внимания. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

С 2015 года Благовещенск был моногородом, и только с 2019 года стал ТОСЭР при Радии Фаритовиче. В 2020 году мы были первыми, кто в России получил полный спектр ОКВЭДов, – это позволило нам привлечь дополнительные инвестиции. Олег Голов, сенатор Российской Федерации от Республики Башкортостан

К слову, республика становится привлекательной не только для инвесторов внутри страны, но и других государств. Наиболее тесные взаимоотношения складываются с Белоруссией и Казахстаном. К примеру, компания «Амкодор» уже построила завод в республике и производит зерносушильные комплексы. Скоро начнется выпуск и дорожной техники. Большую роль играют и бизнес-миссии. В этом году предприниматели республики посетили обе страны, где нашли партнеров и заключили договоры. Успехи Башкортостана были замечены, и Уфа в этом году станет центром международного события.

У нас очень хорошие отношения сложились с Казахстаном. Владимир Владимирович, хотел сказать большое спасибо за доверие. Мы в этом году в Уфе проводим XX Межрегиональный форум «Россия — Казахстан». Поэтому, конечно, ждём Ваше участие. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Одной из главных тем стала также поддержка специальной военной операции. С самого начала Башкортостан активно включился. Регион начал регулярно отправлять гуманитарные конвои, количество которых уже достигло 120. Кроме того, были сформированы два батальона им. Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также именной полк «Башкортостан».

Республиканские власти снабдили их всем необходимым. Руководство региона поддержало и идею ветеранов Росгвардии создать еще 2 батальона по линии ведомства, которые с прошлого года находятся в зоне СВО. Башкортостан взял под свое шефство город Красный Луч в ЛНР, где занимается восстановлением инфраструктуры и снабжает всем необходимым.

Коснулись и тему здравоохранения. Регион активно ведет работу по ремонту имеющихся и строительству новых медучреждений. В Уфе открылся Центр детской онкологии и гематологии при РДКБ. Здесь смогут делать трансплантации костного мозга.

К слову, подготовке будущих кадров уделяется в республике особое внимание. В регионе есть своя программа поддержки и каждый год на нее выделяется по полмиллиарда рублей. Но одно из главных достижений в сфере науки и образования - строительство межвузовского кампуса, первая очередь которого была сдана в прошлом году.