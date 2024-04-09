Башкирия готова начать весенне-полевые работы

Готовы к началу весенне-полевых работ. Об этом на агроконференции в Караиделе сообщил вице-премьер правительства, министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. Участники зонального мероприятия из 19 районов обсудили источники финансирования весенне-полевых работ, погоду, техническую обеспеченность, в том числе и ГСМ.

Аграрии традиционно в полном объёме обеспечивают жителей республики урожаем. Поэтому стоит ещё одна важная задача — наращивать экспорт. 44 страны мира уже оценили качество башкирской продукции. К 2030 году объёмы поставок могут вырасти до 1 миллиона тонн, а количество экспортёров планируют довести до 250. Чтобы достичь таких показателей, необходим комплексный подход и государственная поддержка аграрного сектора.