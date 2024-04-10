В Башкирии пьяный водитель попытался дать взятку полиции

Накануне в Учалах госавтоинспекторы остановили автомобиль «Лада Вести». За рулем находился местный житель, 1965 года рождения.

По информации пресс-службы ГИБДД по Башкирии, от мужчины разило алкоголем. В процессе составления административного материала нарушитель положил 10 000 рублей между передними сиденьями авто за непривлечение его к административной ответственности.