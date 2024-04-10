В Башкирии столкнулись легковая и грузовик – есть погибший

Накануне днем экстренные службы получили информацию о том, что на трассе М-5 в Туймазинском районе столкнулись Lada Kalinа и грузовик Scania.

Как сообщает пресс-служба республиканского госкомитета по ЧС, предварительно установлено, что водитель легковой машины, пытаясь обогнать большегруз, не справился с управлением и совершил боковое касательное столкновение с ним.

В результате аварии Scania слетела с дороги в кювет. Пассажир Lada Kalinа скончался. Подробности и обстоятельства ДТП уточняются.