У башкирских спасателей появился новый внештатный сотрудник по кличке Гимли

Сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС приняли в свою команду нового сотрудника – щенка по кличке Гимли. Об этом в своем телеграм-канале рассказал и.о. руководителя госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

Теперь у них два четвероногих помощника – новичок Гимли и опытный пес Торин. Пока что Гимли обучается базовым командам и навыкам. После трехмесячного курса он станет настоящей опытной поисковой собакой, которая будет разыскивать в лесу и на завалах потерявшихся людей и помогать тем, кто оказался в беде.