У башкирских спасателей появился новый внештатный сотрудник по кличке Гимли

Сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС приняли в свою команду нового сотрудника – щенка по кличке Гимли. Об этом в своем телеграм-канале рассказал и.о. руководителя госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.  

Фото №1 - У башкирских спасателей появился новый внештатный сотрудник по кличке Гимли

Теперь у них два четвероногих помощника – новичок Гимли и опытный пес Торин. Пока что Гимли обучается базовым командам и навыкам. После трехмесячного курса он станет настоящей опытной поисковой собакой, которая будет разыскивать в лесу и на завалах потерявшихся людей и помогать тем, кто оказался в беде.

Фото №2 - У башкирских спасателей появился новый внештатный сотрудник по кличке Гимли

По словам Кирилаа Первова, бывалый Торин спас 5 человек из-под обломков после землетрясения в Турции.

Фото: Кирилл Первов, ТГ

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