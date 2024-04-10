В Башкирии мужчина не смог уехать на работу из-за скатившегося в реку автомобиля

Сегодня утром экстренные службы Башкирии получили сообщение о том, что на берегу реки Большой Инзер, что в Белорецком районе, машина скатилась в водоем. 

Фото №1 - В Башкирии мужчина не смог уехать на работу из-за скатившегося в реку автомобиля

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. По информации пресс-службы регионального госкомитета по ЧС, накануне мужчина приехал на своей Toyota Noah на дачу в село Зуяково, припарковал авто на берегу речки. Но, когда утром он собрался ехать на работу, обнаружил, что иномарка с прицепом плавает в воде.

Фото №2 - В Башкирии мужчина не смог уехать на работу из-за скатившегося в реку автомобиля

Транспортное средство доставали с помощью трактора. Никто не пострадал.

Фото: ГКРБ по ЧС  

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