Политологи прокомментировали итоги встречи Радия Хабирова с главой государства
Накануне в Кремле
состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина и Главы Башкирии Радия
Хабирова. Напомним, в ходе встречи Владимир Путин поддержал участие руководителя
нашего региона в выборах на второй срок.
Собственным мнением об
итогах встречи поделились известные политологи, политики и общественные деятели
республики. В частности, как заявил политолог Константин Калачев РБК-Уфа, все
складывается в пользу Главы Башкирии.
В целом Кремль Хабировым доволен, хотя нет предела совершенству, поэтому Путин предложил ему уделить больше внимания прямой обратной связи с жителями. У Хабирова большой политический опыт, он как раз с людьми общаться умеет. С точки зрения социально-экономического развития, социального самочувствия, управляемости республикой с точки зрения электоральных процессов, консолидации элиты, все складывается в пользу Хабирова.
Константин Калачев, политолог
Также итоги встречи РБК-Уфа
прокомментировал руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Хабиров как личность, как человек со связями в Москве, как администратор принес много дополнительных возможностей республике. Это очевидно и Кремлю, и обществу. Поэтому у Хабирова нет никаких оснований сомневаться в том, что он будет переизбран, а у президента нет оснований этого не хотеть.
Дмитрий Журавлев, руководитель Института региональных проблем
Радий Хабиров подтвердил, что он доверенный член команды Президента государства. Президент страны продолжает опираться на тех, кто зарекомендовал себя на такой ответственной и важной работе, как руководство регионом.
Александр Карелин, сенатор, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе
Я знаю, как горит на работе Хабиров, как не спит ночами, как своими ногами ходит по дорогам республики. Вижу, как любят его граждане. Мне известно, как он любит природу и знает ее. Я люблю слушать его истории о традициях и укладе жизни башкир. Это человек с крепкими нервами и крепким мужским рукопожатием. Настоящий мужик - держит слово. Я горжусь тем, что мы с Радием друзья. Это большая честь.
Тимофей Баженов, известный журналист, депутат Государственной Думы
Позиция Кремля сюрпризов не принесла – и прежние публичные выступления президента свидетельствовали о том, что кандидатура действующего главы будет поддержана на новый срок. Это укладывается и в логику функционирования самой системы, и в запрос на стабильную работу в регионах.
Арсен Шаяхметов, политолог
Радий Хабиров делает новый шаг, и мы всецело, так же, как и наш президент, поддерживаем его. С каждым днем жизнь в республике налаживается, идут большие стройки. Пусть и в дальнейшем Аллах не оставит нас, дарует здоровье и силы.
Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин, Верховный муфтий России
Мне кажется, Радий Фаритович не то, что глубоко проникся темой поддержки СВО, она у него в сердце сидит. Ему дорого все, что связано с нашей родиной, он ей служит. Он не просто номенклатурный чиновник, а грамотный управленец. Безусловно, проделанную работу замечают и на федеральном уровне. Думаю, именно поэтому глава государства поддержал выдвижение Радия Хабирова на второй срок.
отец Виктор, духовный наставник башкирских батальонов