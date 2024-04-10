Политологи прокомментировали итоги встречи Радия Хабирова с главой государства

Я знаю, как горит на работе Хабиров, как не спит ночами, как своими ногами ходит по дорогам республики. Вижу, как любят его граждане. Мне известно, как он любит природу и знает ее. Я люблю слушать его истории о традициях и укладе жизни башкир. Это человек с крепкими нервами и крепким мужским рукопожатием. Настоящий мужик - держит слово. Я горжусь тем, что мы с Радием друзья. Это большая честь.

Тимофей Баженов, известный журналист, депутат Государственной Думы