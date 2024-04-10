Стало известно, когда возобновится строительство соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Придется практически менять все окна, они неустановленных требований и гнилые уже. Источники финансирования определены. Первые деньги уже в понедельник уходят на закупку оборудования, постепенно будем финансировать. По этому году от 700 миллионов до миллиарда рублей мы сюда вложим, посмотрим по мере того, как будем находить эти средства. Строители готовы освоить эти деньги. Говорить о сроках предметно пока не буду — нам сейчас предстоит почистить то, что пришло в негодность, потом сделать фасад. Сами понимаете, здесь вокруг огромная территория и стилобаты, внутренняя отделка.

Радий Хабиров, Глава Башкирии