Стало известно, когда возобновится строительство соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Сегодня, 10 апреля, Радий Хабиров посетил соборную мечеть «Ар-Рахим», где провел совещание по вопросам завершения строительства данного объекта. Мечеть начали возводить в 2006 году, до 2012 года ее строительством занимались разные инвесторы.

Фото №1 - Стало известно, когда возобновится строительство соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Как сообщает управление капитального строительства республики, по состоянию на конец 2021 года общий объем средств, освоенных в рамках строительства, составил 1,8 млрд рублей.

Сегодня заместитель премьер-министра правительства Алан Марзаев сообщил руководителю региона об итогах комплексного обследования несущих, ограждающих конструкций и инженерных сетей объекта.

Он отметил, что состояние монолитных конструкций удовлетворительное, обследован центральный купол, заменены деревянные покрытия под строительными лесами купола, который вскрывали в двух местах. Необходимо восстановить целостность и усилить отдельные элементы металлоконструкции. Кроме того, будут восстановлены ливневые стоки с кровли, завершат работу по монтажу камня на минаретах. Поэтапное завершение фасадных работы запланировано на 2 квартал текущего года.     

По словам Алана Марзаева, уже готов поэтапный план завершения строительства, достигнута договоренность с подрядной организацией. Облицовочные изделия из мрамора месторождения «Тассос» (Греция) будут поставлены в республику по международному контракту. В настоящее время готовы к отправке 75% крупногабаритных объёмных изделий, которые будут доставлены в регион в течение одного-двух месяцев.

Радий Хабиров поручил подготовить поэтапный план всех строительных работ. Кроме того, совместно с ДУМ Башкирии будет обсуждаться проект развития территории квартала вокруг мечети.

Придется практически менять все окна, они неустановленных требований и гнилые уже. Источники финансирования определены. Первые деньги уже в понедельник уходят на закупку оборудования, постепенно будем финансировать. По этому году от 700 миллионов до миллиарда рублей мы сюда вложим, посмотрим по мере того, как будем находить эти средства. Строители готовы освоить эти деньги. Говорить о сроках предметно пока не буду — нам сейчас предстоит почистить то, что пришло в негодность, потом сделать фасад. Сами понимаете, здесь вокруг огромная территория и стилобаты, внутренняя отделка.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: социальные сети 

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