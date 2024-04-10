Стало известно, когда возобновится строительство соборной мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Сегодня, 10 апреля, Радий Хабиров посетил соборную мечеть «Ар-Рахим», где провел совещание по вопросам завершения строительства данного объекта. Мечеть начали возводить в 2006 году, до 2012 года ее строительством занимались разные инвесторы.
Как сообщает управление капитального строительства республики, по состоянию на конец 2021 года общий объем средств, освоенных в рамках строительства, составил 1,8 млрд рублей.
Сегодня заместитель премьер-министра правительства Алан Марзаев сообщил руководителю региона об итогах комплексного обследования несущих, ограждающих конструкций и инженерных сетей объекта.
Он отметил, что состояние монолитных конструкций удовлетворительное, обследован центральный купол, заменены деревянные покрытия под строительными лесами купола, который вскрывали в двух местах. Необходимо восстановить целостность и усилить отдельные элементы металлоконструкции. Кроме того, будут восстановлены ливневые стоки с кровли, завершат работу по монтажу камня на минаретах. Поэтапное завершение фасадных работы запланировано на 2 квартал текущего года.
По словам Алана Марзаева, уже готов поэтапный план завершения строительства, достигнута договоренность с подрядной организацией. Облицовочные изделия из мрамора месторождения «Тассос» (Греция) будут поставлены в республику по международному контракту. В настоящее время готовы к отправке 75% крупногабаритных объёмных изделий, которые будут доставлены в регион в течение одного-двух месяцев.
Радий Хабиров поручил подготовить поэтапный план всех строительных работ. Кроме того, совместно с ДУМ Башкирии будет обсуждаться проект развития территории квартала вокруг мечети.
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