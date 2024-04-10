Для поисков мальчиков, пропавших в Уфе, требуется эхолот

Сотрудникам поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» для обследования речного дня нужен эхолот с функцией создания 3D-карт. Это модели Garmin Panoptix, Lowrance Active Target либо их аналоги.

Неравнодушных уфимцев, владеющих этим прибором, просят связаться с инфоргами поисков Еленой (Барбие) 8-987-099-70-92 и Анастасией (Моррисан) 8-937-320-44-74.

Напомним, дети пропали вечером 30 марта. Они ушли гулять в лес на Шафиева, но домой так и не вернулись.

По факту пропажи подростков возбуждено уголовное дело. Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров поручил не прекращать поиски.