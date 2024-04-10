Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Ураза-байрам

Мусульмане всего мира сегодня отмечают Ураза-байрам. Праздник разговения после 30-дневного строгого поста. Богослужения прошли во всех мечетях республики. Участие в них принял Радий Хабиров. Глава республики поздравил верующих в столичном соборе Ляля-Тюльпан, откуда праздничный намаз транслировался на всю страну.
Праздничный намаз традиционно начался в 9 утра. Сегодня верующие завершили пост, который длился целый месяц. Прихожане расстелили коврики в столичной мечети еще задолго до богослужения. Места верующими были заняты и снаружи здания. Мусульман республики со священным праздником поздравил Радий Хабиров.
Примечательно, что свой пост сейчас держат и представители православной конфессии, которая также предполагает ограничения в пище. Очищение не только физическое, но и духовное остается главным посылом праздника в любой вере.
Одна из неотъемлемых традиций Уразы — уплата фитр-садаки. Благотворительность оказывается от каждого члена семьи до начала праздника разговения. Другой вид милостыни — фидья — садака выплачивается за пропущенные дни поста. Этой суммы должно хватить, чтобы накормить одного нуждающегося.
К слову, с завтрашнего дня мусульмане смогут поститься еще, если пропустили дни ранее. Есть в религии и возможность держать уразу еще дополнительные дни, если добросовестно продержался весь месяц. Это будет считаться высшей наградой.
Прямая трансляция намаза из мечети «Ляля-Тюльпан» была организована на Первом канале для мусульман всей страны. Посмотреть ее можно было и на БСТ. У мечети не только жители Уфы и республики, но и представители других стран. Всех объединяет вера в силу Всевышнего.
К слову, через 70 дней после праздника разговения мусульмане отметят Курбан-байрам. До которого у верующих принято совершать хадж — паломничество к святым местам в Мекке.