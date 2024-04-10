Радий Хабиров взял под контроль строительство мечети «Ар-Рахим»

Соборная мечеть «Ар-Рахим» будет достроена. Такое обещание в праздничный для мусульман день дал глава республики. Радий Хабиров сегодня осмотрел религиозный объект и провёл там рабочее совещание по завершению строительства мечети.

Заливку основания под смотровые балконы завершили, с элементами ограждения определились. Директор подрядной организации рассказывает главе республики, каким будет внешний облик соборной мечети «Ар-Рахим». Ильдар Садыков — автор проектной документации в части устройства фасадов. На сегодняшний день работы по облицовке объекта выполнены на 18%.

В обустройстве фасадов строители будут применять греческий мрамор месторождения «Тассос». Международный контракт на поставку облицовочных материалов заключён, 75 процентов крупногабаритных изделий из камня изготовлены и готовы к отправке. В ближайшее время предстоит привести в порядок и внешний вид центрального купола мечети. Недавно под строительными лесами сооружения заменили деревянное покрытие.

Обследование металлоконструкций купола завершилось. Подрядчики ждут результатов и выводов строительно-технической экспертизы. Если будет всё в порядке, строители приступят к облицовке барабана центрального купола.

В ходе осмотра мечети Радию Хабирову доложили об итогах комплексного обследования несущих и ограждающих конструкций, а также инженерных сетей. Состояние монолитных конструкций признано удовлетворительным.

Глава Башкортостана поручил предоставить ему поэтапный план всех строительных работ и обсудить на рабочем совещании проект развития территории вокруг мечети совместно с представителями Духовного управления мусульман республики, инвесторами и заинтересованными лицами.

Соборную мечеть «Ар-Рахим» в Уфе начали возводить еще в 2006 году. Строительство велось разными инвесторами с переменным успехом и большими перерывами. В сентябре 2023-го глава региона провел совещание по вопросам возобновления РАБОТ.