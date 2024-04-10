Эксперты отметили важную роль Радия Хабирова в проблеме решения обманутых дольщиков

За пять лет в Башкортостане была решена проблема обманутых дольщиков. Эксперты отмечают, что сдвинуть вопрос с «мертвой точки» помогло именно личное участие Радия Хабирова. Руководитель региона в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил, были восстановлены права 10 тысяч человек. Помимо этого, регион взял высокий темп по строительству нового жилья. В 2023-м республика поставила рекорд — 3 млн 300 тысяч возведенных квадратных метров. Решение вопросов находится под личным контролем главы Башкортостана, который регулярно проводит «Стройчасы». Несмотря на уже достигнутые показатели, регион стремится только повышать планку.

Мы к 2030 году, по Вашему поручению, должны строить четыре миллиона квадратных метров, но уже подошли к трём миллионам 300 тысячам. Поэтому этого мы достигнем. Конечно, и меры поддержки, и ипотека. Но самое главное, Владимир Владимирович, хотел поблагодарить за дольщиков. Это нехорошая рана была в республике. 10 тысяч человек. Это просто, я считаю, разгильдяйство было и противоправные вещи, что появились дольщики. Мы решили. Из 130 объектов половину мы построили, по половине, соответственно, выплаты сделали.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Проблемы дольщиков они закоренелые, и где-то нужно было взять и решить. Без его вмешательства мы бы и дальше топтались на месте. Люди, которые получили либо компенсацию, либо квадратные метры, очень давно этого ждали. Нам тоже Радий Фаритович доверил одну из площадок, которую мы благополучно освоили, и мы даже раньше отдали квадратные метры. Люди, конечно, были безумно счастливы. Сегодня мы понимаем, что 3 млн 300 тыс. — это нормальные цифры для Республики Башкортостан с огромным потенциалом. Я думаю, что в этом году мы уже приблизимся к 3 млн 500 тыс. На заре моей деятельности мы сдавали в республике 2 млн кв. метров. Судите сами, к 30-му году — в два раза больше, чем в начале 90-х годов.

Филюс Ишбулатов, генеральный директор строительной компании «Агидель-Инвестстрой»

Высокие цифры не только в строительстве жилья, но и учреждений образования. За последние 5 лет построены 44 школы и 65 детских садов. Ежегодно колледжи Башкортостана получают поддержку по полмиллиарда рублей. Особое внимание глава республики уделяет развитию науки. Эта тема стала тоже одной из главных во время беседы Радия Хабирова с президентом страны. В этом году регион увеличил количество и размер грантов для молодых ученых. Наиболее масштабный проект — возведение Межвузовского студенческого кампуса, первая очередь которого была сдана в прошлом году. В IQ-парке есть всё необходимое оборудование, а студенты и молодые ученые уже работают над различными проектами, чтобы двигать науку вперед.

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Владимир Владимирович, я уже докладывал Вам, что мы строим кампус, завершили первую очередь. Неплохой кампус получился, уже начали работать три вуза. В ближайшее время начнём строить уже большой объект, семь башен будет. Мы старались, чтобы и архитектура была интересная.В этой части все меры поддержки, которые есть. Владимир Владимирович, я помню первый вопрос, когда с Вами встречался ещё в 2019 году, я как раз просил поддержки в части именно университетов. Мы реализовали. У нас три вуза в программе «Приоритет», лаборатории, молодёжные и мегалаборатории. Во всех рейтингах система высшего образования очень неплохо смотрится, и молодёжь пошла. Мы сделали программу именно для студентов, аспирантов и молодых преподавателей, выделяем 200 миллионов рублей в год для стажировки или улучшения жилищных условий: оплаты первой части ипотеки или аренды жилья. Эти вопросы решаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Роль главы республики в рамках развития науки колоссальная. И она видна, думаю, даже тем людям, которые не занимаются наукой. И это очень позитивно влияет на популяризацию науки среди молодежи. И очень много ребят сейчас идут в университеты ради того, чтобы заниматься наукой. Касаемо мер поддержки — их очень много. Сейчас есть и грантовая поддержка прохождения практик молодыми учеными, аспирантами, преподавателями за рубежом, в дружественных странах, за пределами республики в ведущих университетах. Они привозят интересные кейсы и обмениваются опытом. Также это поддержка жилищных условий. Многие ребята у нас, которые в аспирантуре, уже в стадии ипотеки, приобретения жилья, ощутили эту финансовую поддержку от республики. Межвузовский кампус, я думаю, это наша жемчужина нашей республики в рамках инфраструктуры развития, лабораторий, научных процессов и просто точка притяжения для всей молодежи.

Роберт Валиев, председатель профсоюзной организации студентов Уфимского университета науки и технологий
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ