Эксперты отметили важную роль Радия Хабирова в проблеме решения обманутых дольщиков

За пять лет в Башкортостане была решена проблема обманутых дольщиков. Эксперты отмечают, что сдвинуть вопрос с «мертвой точки» помогло именно личное участие Радия Хабирова. Руководитель региона в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным доложил, были восстановлены права 10 тысяч человек. Помимо этого, регион взял высокий темп по строительству нового жилья. В 2023-м республика поставила рекорд — 3 млн 300 тысяч возведенных квадратных метров. Решение вопросов находится под личным контролем главы Башкортостана, который регулярно проводит «Стройчасы». Несмотря на уже достигнутые показатели, регион стремится только повышать планку.
Высокие цифры не только в строительстве жилья, но и учреждений образования. За последние 5 лет построены 44 школы и 65 детских садов. Ежегодно колледжи Башкортостана получают поддержку по полмиллиарда рублей. Особое внимание глава республики уделяет развитию науки. Эта тема стала тоже одной из главных во время беседы Радия Хабирова с президентом страны. В этом году регион увеличил количество и размер грантов для молодых ученых. Наиболее масштабный проект — возведение Межвузовского студенческого кампуса, первая очередь которого была сдана в прошлом году. В IQ-парке есть всё необходимое оборудование, а студенты и молодые ученые уже работают над различными проектами, чтобы двигать науку вперед.