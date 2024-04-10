Эксперты отметили важную роль Радия Хабирова в проблеме решения обманутых дольщиков

Владимир Владимирович, я уже докладывал Вам, что мы строим кампус, завершили первую очередь. Неплохой кампус получился, уже начали работать три вуза. В ближайшее время начнём строить уже большой объект, семь башен будет. Мы старались, чтобы и архитектура была интересная.В этой части все меры поддержки, которые есть. Владимир Владимирович, я помню первый вопрос, когда с Вами встречался ещё в 2019 году, я как раз просил поддержки в части именно университетов. Мы реализовали. У нас три вуза в программе «Приоритет», лаборатории, молодёжные и мегалаборатории. Во всех рейтингах система высшего образования очень неплохо смотрится, и молодёжь пошла. Мы сделали программу именно для студентов, аспирантов и молодых преподавателей, выделяем 200 миллионов рублей в год для стажировки или улучшения жилищных условий: оплаты первой части ипотеки или аренды жилья. Эти вопросы решаем.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан