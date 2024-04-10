В МЧС Башкирии за сутки поступило 20 сообщений о подтоплениях

За сутки в управление МЧС по республике поступило 20 сообщений о подтоплениях. Тем не менее, в ряде районов вода отступила, освободив более 200 участков в СНТ и почти 50 садовых домиков. На северо-востоке исключены паводковые заторы. Специалисты осмотрели территории нескольких районов с высоты птичьего, а точнее, вертолётного полёта. На высоту в 300 метров поднялись на многоцелевом вертолёте тяжёлого класса, который был произведён у нас же в регионе — на Кумертауском заводе. Маршрут был составлен по течению крупных водных артерий республики: Ай, Юрюзань, Павловское водохранилище, Уфимка, Белая.

Осмотр паводковой обстановки в пределах Башкортостана помогает оценить ситуацию не только в республике, но и дать прогноз соседнему региону. Маршрут пролегал из Уфы до границы со Свердловской областью.

Информацию о ситуации на крупных реках — Белой, Уфимке, Ай и Юрюзань, а также на Павловском водохранилище — передавали тут же — в режиме онлайн. Актуальные снимки с высоты вертолетного полета были направлены в администрации районов.

Полное открытие Павловского водохранилища ожидают к началу следующей недели. Прогнозируют отсутствие заторов. Для этого были проведены взрывные работы, распилы и чернение льда.