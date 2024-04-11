В Уфе автоледи с ребенком в салоне въехала в здание

Сегодня утром в башкирской столице женщина, управляя автомобилем «Хендаи Гетц», врезалась в здание на Мингажева.

Как сообщает пресс-служба ОГИБДД по Уфе, она ехала по дворовому проезду, но не смогла справиться с управлением.

В результате ДТП пострадал двухлетний ребенок. С ушибами его доставили в стационар, провели осмотр, госпитализация не потребовалась.

Малыш был пристегнут в специальном детском удерживающем устройстве, благодаря чему полученные травмы оказались незначительными.