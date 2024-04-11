Участник СВО из Башкирии бережно хранит письмо от школьницы из Татарстана

Сейчас участник спецоперации с позывным «Бабай» (на фото в центре) находится дома по ранению. Как рассказывает салаватское издание «Выбор», в мае мужчине предстоит госпитализация. Но боец верит в то, что медики сделают все возможное, чтобы он вновь мог встать в один строй со своими боевыми товарищами.
«Бабай» рассказал о самом сокровенном:
Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: Ольга Исакова.