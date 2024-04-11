Участник СВО из Башкирии бережно хранит письмо от школьницы из Татарстана

Сейчас участник спецоперации с позывным «Бабай» (на фото в центре) находится дома по ранению. Как рассказывает салаватское издание «Выбор», в мае мужчине предстоит госпитализация. Но боец верит в то, что медики сделают все возможное, чтобы он вновь мог встать в один строй со своими боевыми товарищами. 

Фото №1 - Участник СВО из Башкирии бережно хранит письмо от школьницы из Татарстана

«Бабай» рассказал о самом сокровенном:

Я всегда держу при себе письмо девочки Аделины из Татарстана. Она учится в шестом классе. И ее письмо с такими пронзительными словами словно молитва для меня. Я перечитываю его, чтобы появились силы. И это происходит. Поверьте, когда привозят гумпомощь, в первую очередь мы вынимаем вложенные письма. Чтобы не затерялись, чтобы случайно не выкинуть. Читаем такие письма, и слезы на глаза наворачиваются. Всё это очень важно и жизненно необходимо для нас. 

Участник СВО, позывной «Бабай»

Напомним, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.

Фото: Ольга Исакова.

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