Участник СВО из Башкирии бережно хранит письмо от школьницы из Татарстана

Я всегда держу при себе письмо девочки Аделины из Татарстана. Она учится в шестом классе. И ее письмо с такими пронзительными словами словно молитва для меня. Я перечитываю его, чтобы появились силы. И это происходит. Поверьте, когда привозят гумпомощь, в первую очередь мы вынимаем вложенные письма. Чтобы не затерялись, чтобы случайно не выкинуть. Читаем такие письма, и слезы на глаза наворачиваются. Всё это очень важно и жизненно необходимо для нас.

Участник СВО, позывной «Бабай»