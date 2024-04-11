Волонтёры Уфы рассказали о продолжающихся поисках пропавших подростков

В связи с активным ледоходом работа водолазной группы Управления гражданской защиты временно приостановлена. Как только это станет безопасным, водолазы возобновят погружения. На данный момент для обследования речного дна нужны лодки и донные сканеры. Если вы являетесь владельцем моторной лодки или эхолота с функцией создания 3D-карт (StructureScan 3D) моделей Garmin Panoptix, Lowrance Active Target либо аналога и у вас есть возможность помочь в поиске пропавших подростков, напишите, пожалуйста, в сообщения группы.

волонтёры поисково-спасательного отряда