Волонтёры Уфы рассказали о продолжающихся поисках пропавших подростков
В Уфе продолжаются поиски двух пропавших подростков – 13-летнего Павла Паличева и 14-летнего Дамира Адигамова. Волонтёры рассказали подробности розыскных мероприятий.
Напомним, мальчики ушли из дома 30 марта на прогулку, но после перестали выходить на связь с близкими. Вскоре на берегу реки Белой нашли их рюкзаки, а ещё через некоторое время во льдах был обнаружен детский сапог.
Накануне, 10 апреля, в поисках подростков приняли участие 97 человек. Добровольцы прибывают даже из других регионов, сменяя друг друга на тяжёлом посту. Поиски затруднены разгаром весеннего паводка.
Сегодня к волонтерам присоединилась новая команда из Москвы. Каждый день подходят добровольцы и жители города, в штабе они формируются в группы и получают задачи. Это по-прежнему прочёс лесного массива, наблюдение за акваторией, расклейка ориентировок.
волонтёры поисково-спасательного отряда
Накануне к поискам присоединились более 30 сотрудников Уфимского юридического института МВД России. Они взяли на себя задачи по осмотру сложных участков береговой линии. Также продолжают работу расчёты Центра кинологической службы МВД по Республике Башкортостан.
В связи с активным ледоходом работа водолазной группы Управления гражданской защиты временно приостановлена. Как только это станет безопасным, водолазы возобновят погружения. На данный момент для обследования речного дна нужны лодки и донные сканеры. Если вы являетесь владельцем моторной лодки или эхолота с функцией создания 3D-карт (StructureScan 3D) моделей Garmin Panoptix, Lowrance Active Target либо аналога и у вас есть возможность помочь в поиске пропавших подростков, напишите, пожалуйста, в сообщения группы.