В Уфе открылась фотовыставка «Уфа – город контрастов»

Уфа – город контрастов. Под таким названием в Национальном музее Башкортостана открылась фотовыставка, посвященная столице республики и её жителям. Через объектив на родной город смотрели ученики и преподаватели образовательных учреждений Уфы. Мероприятие прошло в формате конкурса. Авторам лучших работ и призёрам вручили дипломы.

Фотовыставка стала традиционной. В этом году она посвящена предстоящему юбилею башкирской столицы. Экспозиция разделена на десять секций, которые позволяют увидеть не только достопримечательности города, но и национальную кухню, связь поколений, дружбу народов.