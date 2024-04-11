В Уфе за сутки остановили 5 нетрезвых водителей

Зарегистрировано 34 дорожно-транспортных происшествия, в четырёх из которых пострадали шесть человек, в том числе один несовершеннолетний. Полицейские пресекли 418 нарушений правил дорожного движения. Из них 35 несоблюдений требований дорожных знаков и дорожной разметки, 24 невыполнения требования уступить дорогу пешеходам, в 56 случаях люди не пристёгивали ремни безопасности, 29 раз нарушили правила перевозки детей-пассажиров. За нарушение требований ПДД к ответственности привлекли 47 пешеходов.