В Башкирии прошёл фестиваль КВН среди школьников

В Иглинском районе прошел традиционный фестиваль КВН. Участниками стали пять школьных команд и одна Башкирского агропромышленного колледжа. Коллективы веселых и находчивых выполнили три конкурсных задания. В своих шутках и миниатюрах ребята обыгрывали бытовые ситуации в школе и семье.
Не стеснялись поднимать и проблемные вопросы населенных пунктов. К слову, в составе жюри были и руководители муниципалитета, и опытные квнщики. Победители и призеры получили денежные призы и подарки. А обладателем Гран-при стала команда «Фреш» из школы №3.