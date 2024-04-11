В Башкирии прошёл фестиваль КВН среди школьников

Самое сложное было подготовить сценарий, надо было выдернуть какие-то интересные моменты, шутки. Игра проходила отлично. Поначалу очень волновались ребята. Когда вышли на разминку, поняли, что мы сегодня точно взорвём сцену, были ко всему готовы. Ребята из третьей школы пришли нас поддержать, фанаты с плакатами, всё было круто. Все были максимально настроены на победу.

Данил Теплов, капитан команды «Фреш»