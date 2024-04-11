В Башкирии прошёл фестиваль КВН среди школьников

В Иглинском районе прошел традиционный фестиваль КВН. Участниками стали пять школьных команд и одна Башкирского агропромышленного колледжа. Коллективы веселых и находчивых выполнили три конкурсных задания. В своих шутках и миниатюрах ребята обыгрывали бытовые ситуации в школе и семье.

Не стеснялись поднимать и проблемные вопросы населенных пунктов. К слову, в составе жюри были и руководители муниципалитета, и опытные квнщики. Победители и призеры получили денежные призы и подарки. А обладателем Гран-при стала команда «Фреш» из школы №3.

У каждой команды есть своя изюминка, и все шутки были посвящены Году семьи. Мы поняли, что Иглинский район — это одна большая дружная семья. У нас много молодёжи активной, креативной, они такие клёвые, весёлые, находчивые.

Гюзель Насырова, глава администрации Иглинского района

Самое сложное было подготовить сценарий, надо было выдернуть какие-то интересные моменты, шутки. Игра проходила отлично. Поначалу очень волновались ребята. Когда вышли на разминку, поняли, что мы сегодня точно взорвём сцену, были ко всему готовы. Ребята из третьей школы пришли нас поддержать, фанаты с плакатами, всё было круто. Все были максимально настроены на победу.

Данил Теплов, капитан команды «Фреш»
Уфимская волна
БАШКОРТТАР-БСТ