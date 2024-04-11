Павловске водохранилище с паводком справится – МЧС по Башкирии

В проекте «Салям» телеканала БСТ сотрудник МЧС по Башкирии Алина Кудряшова рассказала о готовности Павловской ГЭС к безаварийному прохождению паводка.

По ее словам, осенью прошлого года плотину водохранилища проверили водолазы. По итогам ее обследования было установлено, что состояние железобетонных конструкций ГЭС опасений не вызывает.

Кроме того, в марте текущего года были проведены дополнительные работы с целью повышения уровня надежности плотины.

Жители республики могут быть спокойны — все находится под контролем, с напором большой воды Павловская ГЭС справится. Алина Кудряшова, сотрудник МЧС по Башкирии