Павловске водохранилище с паводком справится – МЧС по Башкирии

В проекте «Салям» телеканала БСТ сотрудник МЧС по Башкирии Алина Кудряшова рассказала о готовности Павловской ГЭС к безаварийному прохождению паводка.
По ее словам, осенью прошлого года плотину водохранилища проверили водолазы. По итогам ее обследования было установлено, что состояние железобетонных конструкций ГЭС опасений не вызывает.
Кроме того, в марте текущего года были проведены дополнительные работы с целью повышения уровня надежности плотины.
Добавим, на контроле МЧС в республике остаются 33 случая подтоплений в 19 городах и районах.