В Башкирии оплата за классное руководство увеличена вдвое

Учителям Башкирии оплата за классное руководство увеличена вдове. Соответствующее решение действует во всех регионах страны по поручению Президента России.
Ежемесячно оплату в повышенном размере будут получать классные руководители в школах и кураторы групп в СУЗах в тех населённых пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек.
Изменения утверждены 10 апреля постановлениями председателя правительства страны Михаила Мишустина.
Таким образом, с 1 марта размер этих выплат вырастет с 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей. В этом году на эти цели из федерального бюджета будет выделено около 3 млрд рублей, информирует сайт кабмина.