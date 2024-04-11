В Башкирии оплата за классное руководство увеличена вдвое

Учителям Башкирии оплата за классное руководство увеличена вдове. Соответствующее решение действует во всех регионах страны по поручению Президента России.

Ежемесячно оплату в повышенном размере будут получать классные руководители в школах и кураторы групп в СУЗах в тех населённых пунктах, где проживает менее 100 тысяч человек.

Изменения утверждены 10 апреля постановлениями председателя правительства страны Михаила Мишустина.