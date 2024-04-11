Комитет по развитию институтов гражданского общества Башкирии провёл выездное заседание

Комитет по развитию институтов гражданского общества, информационной политике и делам религий Госсобрания республики провёл выездное заседание в исправительной колонии № 3. Участие приняли также уполномоченный по правам человека в Башкортостане Михаил Закомалдин, члены совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе региона, священнослужители.
Они ознакомились с условиями содержания осужденных, посетили мечеть и храм на территории колонии. Главной темой заседания стали вопросы, возникающие в ходе реализации закона «О свободе совести и вероисповедания в Республике Башкортостан».