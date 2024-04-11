Стало известно, как проходит досрочный ЕГЭ в этом году

У сдающих ЕГЭ в этом году появилось право на ошибку. Для тех, кто хочет исправить результаты, теперь предусмотрены дни для пересдачи. Больше времени для подготовки к ней будет у тех, кто уже сдает экзамены — завершается основное время досрочного периода ЕГЭ. В пятницу школьники и выпускники прошлых лет сдадут литературу и химию. Будет ещё резервное время для тех, кто не сможет участвовать в экзаменах летом.

На ЕГЭ в Уфу школьница приехала из Белорецка. Карина Ахметханова сдаёт обществознание. Будущий юрист ФСИН, а пока — выпускница и спортсменка. Последняя характеристика, кстати, и стала причиной для досрочной сдачи экзаменов.

Спорт — одна из самых частых причин для досрочной сдачи ЕГЭ. Защищая честь России на соревнованиях, ребята не забывают о чести своей — пока ещё школьной. И не планируют пользоваться днями пересдачи экзаменов. Это нововведение 2024 года. Исправить результат можно 4 и 5 июля. Зачтётся не лучший итог, а именно последний, даже если первый был выше.

В досрочный период сдают ЕГЭ не только одиннадцатиклассники. Айнур Абдуллин заканчивает среднее специальное образование в Салаватском районе. Почти уже дипломированный сварщик приехал подтвердить знания по информатике.

Сразу после окончания экзамена ответы участников отправляют в центр обработки информации. Это необходимо для точности данных.

Подготовку прошли и специалисты в Министерстве образования. За соблюдением правил проведения экзаменов они следят удалённо — на портале smotriege.ru.