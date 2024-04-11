В Уфе в 23 мечетях прошли богослужения

Песни, игры и бесплатный плов. Так отметили окончание священного месяца Рамадан жители республики Башкортостан. В 23 мечетях столицы региона прошли богослужения, на площади города состоялся концерт.

С самого утра в мечеть деревни Шамонино стекались люди. Как и по всей республике, здесь состоялся праздничный намаз в честь окончания священного месяца Рамадан.

После праздничного богослужения гостей угощали пловом и травяным чаем. Не забыли и о детях, для них здесь особая программа. Карусели, сладкая вата, батут. На праздник разговения приехали и жители других поселков и близлежащих городов.

Праздничные мероприятия прошли и в Уфе. Одной из площадок для проведения Ураза-байрам стала площадь перед лайфстайл-центром «Башкирия». Городской праздник посетили жители и гости столицы разных национальностей и вероисповедания.

Это мероприятие давно стало событием, которое укрепляет отношения между народами многонационального Башкортостана. Благодаря городской администрации и волонтерским организациям праздник на площади перед торговым центром проводится уже более 5 лет. Для горожан проводят концерт, развлечения для детей и бесплатно раздают плов.