В Уфе врачи спасли новорожденного с множеством патологий

Молодая мама родила мальчика в перинатальном центре РКБ им. Г.Г. Куватова. Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале, малыш родился в крайне тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью и церебральными нарушениями. Кроме того, он был покрыт сыпью по типу «черничного кекса».