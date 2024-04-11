В Уфе врачи спасли новорожденного с множеством патологий

Молодая мама родила мальчика в перинатальном центре РКБ им. Г.Г. Куватова. Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале, малыш родился в крайне тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью и церебральными нарушениями. Кроме того, он был покрыт сыпью по типу «черничного кекса».
Мальчика перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и подключили его к аппарату ИВЛ.
Ребенку провели курс противовирусной терапии, несколько раз переливали компоненты крови. В настоящее время его состояние стабилизировалось, и малыш получает лечение в ГДКБ №17.
Фото: Айрат Рахматуллин, ТГ