В Уфе врачи спасли новорожденного с множеством патологий

Молодая мама родила мальчика в перинатальном центре РКБ им. Г.Г. Куватова. Как рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале, малыш родился в крайне тяжелом состоянии с выраженной дыхательной недостаточностью и церебральными нарушениями. Кроме того, он был покрыт сыпью по типу «черничного кекса».

Фото №1 - В Уфе врачи спасли новорожденного с множеством патологий

Мальчика перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных и подключили его к аппарату ИВЛ.

На УЗИ врачи увидели, что печень и селезенка увеличены на 4 см, в головном мозге обнаружены кисты, слабо выражен рисунок извилин и борозд. В плевральных полостях внутренних органов скопилась жидкость. Вследствие поражения вирусом развились гепатит, воспаление легких, почек, сосудистой оболочки и сетчатки глаза, оболочки и вещества головного мозга.

Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Башкирии

Ребенку провели курс противовирусной терапии, несколько раз переливали компоненты крови. В настоящее время его состояние стабилизировалось, и малыш получает лечение в ГДКБ №17.

Фото: Айрат Рахматуллин, ТГ

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