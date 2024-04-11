В Уфе для поиска подростков вновь задействуют беспилотники

Жителей Уфы предупредили о работе беспилотников в городе. Летательные аппараты привлекут на поиски пропавших подростков.
БПЛА МВД Башкирии будут работать сегодня, 11 апреля. Волонтеры также отмечают, что для выгрузки данных с камер видеонаблюдения нужен выносной жесткий диск с объемом памяти 1-2 ТБ. Если у вас есть возможность передать его в отряд, свяжитесь с инфоргами поиска: Елена (Барбие) 8 987 099 70 92, Анастасия (Моррисан) 8 937 320 44 74, или напишите в сообщения группы.
Напомним, 30 марта в Уфе пропали 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов. Они отправились на прогулку к реке Белой, но домой так и не вернулись.