В Уфе для поиска подростков вновь задействуют беспилотники

БПЛА МВД Башкирии будут работать сегодня, 11 апреля. Волонтеры также отмечают, что для выгрузки данных с камер видеонаблюдения нужен выносной жесткий диск с объемом памяти 1-2 ТБ. Если у вас есть возможность передать его в отряд, свяжитесь с инфоргами поиска: Елена (Барбие) 8 987 099 70 92, Анастасия (Моррисан) 8 937 320 44 74, или напишите в сообщения группы.